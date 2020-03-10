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Сувенирной купюрой расплатился за покупку житель Щучинска

10 Марта 2020 02:34
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Сувенирной купюрой расплатился за покупку житель Щучинска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Фальшивой купюрой расплатился житель Щучинска за приобретенный на рынке товар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел на центральном рынке города Щучинска, однако в полицию потерпевшая обратилась лишь на следующий день, когда обнаружила обман.

«Сразу же после поступления заявления полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, по которым смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи чужого имущества», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Как установили полицейские, мужчина приобрел на рынке футболку, стоимостью 3 500 тенге, а расплатился за товар сувенирной купюрой номиналом 10 000 тенге. В суматохе продавец не заметила обмана и даже отдала покупателю положенную сдачу.

«По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество», фальшивая купюра изъята в качестве вещественного доказательства», - добавили в полиции.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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