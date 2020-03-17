Сувенирной купюрой расплатился в магазине житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска расплатился в магазине сувенирной купюрой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции сообщили, что в одном из магазинов города молодой человек приобрел две бутылки газированного безалкогольного напитка и расплатился сувенирной купюрой номиналом 5 000 тенге, которая не является денежным средством.

«Вдобавок, мошенник завладел сдачей в сумме 4 050 тенге, нанеся ущерб в размере 5 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Сотрудниками Левобережного отдела полиции УП города Усть-Каменогорска был задержан 20-летний молодой человек. В ходе следствия он во всем сознался. Вещественные доказательства были изъяты. В соответствии со ст.187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере», - начато досудебное расследование.