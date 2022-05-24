24 Мая 2022 14:55

Суточный прирост заболевших с симптомами лихорадки в КНДР - менее 200 тыс.

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Суточный прирост заболевших с симптомами лихорадки в КНДР составляет менее 200 тыс. пациентов третий день подряд, общее число таких случаев с конца апреля достигло почти 3 млн человек. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, за минувшие сутки в КНДР выявлено более 134 тыс. человек с симптомами лихорадки, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Согласно последним данным, с конца апреля число выявленных заболевших с симптомами лихорадки в КНДР превысило 2,94 млн человек, из которых 2,54 млн пациентов выздоровели, 400 тыс. проходят лечение.

«Спустя несколько дней после того, как был введен максимальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, показатели заболеваемости и смертности в масштабах страны резко снизились, а число выздоровевших возросло, что позволило эффективно сдержать пандемию и сохранить стабильную ситуацию», - цитирует Yonhap сообщение ЦТАК.

По одной из версий, речь идет о ковиде.

Как ранее сообщалось, 12 мая власти КНДР впервые официально сообщили о выявлении COVID-19 на территории страны.



