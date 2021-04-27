Суточное снижение инфицированных COVID-19 отмечается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области отмечено суточное снижение инфицированных COVID-19. Выявлено 55 заболевших. В последние дни этот показатель превышал сто человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 32 случая заражения Covid-19. В результате скрининга было выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз. Также за последние сутки Covid-19 выявлен у 3 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского, у 2 жителей Курмангазинского, у 4 жителей Макатского районов. Заболевание у 21 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 34 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 96 человек.

В домашних условиях получают лечение 1173 человека, в модульной больнице - 179, в инфекционном стационаре областной больницы - 96 пациентов, во фтизиопульмалогическом центре 102, в районных инфекционных стационарах - 156. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 158», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, график работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области