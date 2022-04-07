Сутки провел в лесу заблудившийся акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 50 человек, среди которых были спасатели, кинологи, егеря, вели поиски ушедшего за лошадьми и заблудившегося жителя Зерендинского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 апреля в 21:20 на пульт «102» зерендинского отдела полиции позвонил 60-летний житель села Зеренды и попросил о помощи. Мужчина вышел из дома в поисках своих лошадей и заблудился в лесном массиве.

«На его поиски был ориентирован личный состав районного отдела полиции. Как выяснилось позже, 5 апреля сельчанин стал прибираться на своем скотном дворе и вывел лошадей на улицу. Закончив уборку, зерендинец не нашел их и отправился на поиски. Однако поиски затянулись, и он заблудился в густом лесном массиве», - поделились в ведомстве.

Ночевать мужчине пришлось в лесу. Всё это время его искали более 50 человек: полицейские, в том числе двое кинологов со служебно-розыскными собаками, спасатели, егеря, родственники мужчины, представители местных исполнительных органов.

Поиски не прекращались и ночью. Телефон мужчины находился вне зоны действия сети, поэтому связь с ним была потеряна. Лишь на следующий день, 6 апреля, около 11:00 мужчину нашли в одном из лесных массивов в радиусе 5 км от села Зеренды.

«Убежавших лошадей сельчанин нашел. А ночью грелся у костра. Жизни и здоровью акмолинца ничего не угрожает», - добавили в ведомстве.



