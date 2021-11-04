Сутки искали пропавшего подростка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году родительских прав лишили 18 человек, еще четверо получили ограничение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, причинами лишения родительских прав стало злоупотребление спиртным и пренебрежение обязанностями по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

В конце октября полицейские сутки разыскивали 17-летнего жителя Петропавловска. Из дома подросток ушел 25 октября, заявление о пропаже в полицию поступило только через два дня. Юношу разыскивал личный состав отдела ювенальной и криминальной полиции. Проверяли возможные места появления пропавшего, отрабатывали круг знакомств. Через сутки его нашли в районе М.Жумабаева. По словам юноши, он занимался подработками. Возвращаться домой не хотел из-за пьющей матери. По решению суда женщину ограничили в родительских правах на полгода. С подростком работают педагоги и психологи детского дома.

«Всего в Петропавловске на учёте состоят 124 неблагополучные семьи. Каждая находится в зоне особого внимания инспекторов по делам несовершеннолетних. Эта работа усилена в период осенних каникул, когда у подростков появляется свободное время. За два дня выявлено 7 различных правонарушений со стороны несовершеннолетних жителей Петропавловска. В основном это нахождение вне дома в ночное время без законных представителей», - сказала начальник отдела ювенальной полиции города Эльмира Абушева.