«Сутьеска» - «Астана»: Подтверждение высокого класса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» в Никшиче переиграла черногорскую «Сутьеску» - 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Результат первой игры с минимальной победой чемпиона Казахстана не давал команде Романа Григорчука повода расслабиться, черногорцы особо сильны дома, это признают и болельщики и специалисты.

Стартовый состав гостей не стал неожиданным, из новичков в нем вновь был Антонио Рукавина. Вопреки ожиданиям хозяева поля не стали атаковать с первых минут, пошел обмен, в котором опасный момент создали хозяева поля, Марко Вучич в пределах штрафной головой ударил в нижний угол, Ненад Эрич был на месте.

Астанчане ответили неопасными выстрелами издали Ласло Кляйнхайслера, Джордже Деспотовича и Марина Томасова, последний еще и гол забил, после навеса в штрафную, но был офсайд.

Деспотович подобрал мяч у штрафной и пробил издали прямо в штангу, и это был первый действительно реальный голевой момент казахстанцев. Массированная атака гостей, мяч попал к Деспотовичу и тот в падении пробил в угол ворот соперника - 0:1. В концовке тайма Томасов выбегал на вратаря, в итоге перекинув его и перекладину.

Черногорцы пошли вперед на старте второй половины, создавали полумоменты у ворот Эрича. «Астана» отвечала острыми «уколами», Муртазаев из хорошего положения ударил прямо по центру цели.

У хозяев мало что получалось, они начали нервничать, получать карточки, а заодно делать замены. Хотя времени было много, создавалось впечатление, будто «Сутьеска» попросту сдалась.

Гости владели мячом больше, контролировали ход, навес Деспотовича слева и Серикжан Мужиков расстрелял ворота Владо Гильена. На этом все стало понятно, хоть хозяева сразу чуть и не отыграли один мяч, ничего бы это не изменило. Были моменты еще забить и разгромить хозяев у астанчан, Григорчук же решил делать замены, так состоялся дебют Ричарда Алмейды. Встреча подходила к завершению, «Астана» уверенно взяла свое, без особых проблем.

Во втором отборочном раунде чемпиону Казахстана будет противостоять датский «Митьюлланд».