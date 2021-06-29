Существующие охранные организации могут покрыть потребности в безопасности школ Казахстана - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель ассоциации охранных организаций в городе Нур-Султан Александр Сосорбармаев прокомментировал вопрос обеспечения безопасности в школах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что школы относятся к уязвимым объектам в плане возможных террористических атак и здесь должны работать профессионалы в вопросах обеспечения безопасности.

«Почему нет, так и должно быть, поскольку они входят в список объектов, уязвимых в антитеррористическом отношении», - сказал Александр Сосорбармаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По его мнению, на сегодня в республике достаточно развита сеть профессиональных охранных организаций, которые могут полностью покрыть потребности в этом вопросе.

«Достаточно развиты организации, все зависит от того, как будут проводиться тендеры. Тендеры надо проводить открыто и прозрачно», - подчеркнул Александр Сосорбармаев.

Отметим, что сегодня в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования до 10 июля.

«Формирование благоприятной и безопасной среды на объектах образования является приоритетной задачей. Проверка школ показала наличие фактов нарушений антитеррористической безопасности. На недостаточном уровне организована работа по обеспечению учебных заведений специализированной охраной, установкой турникетов, «тревожных кнопок» и камер. Больше всего профессиональной охраной обеспечены школы городов Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей. В Восточно-Казахстанской области полностью все установленные в школах камеры соответствуют требованиям», - отметил Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, следует значительно активизировать работу по обеспечению безопасности учебных заведений. Также на местах требуется усилить межотраслевую координацию по профилактике правонарушений в отношении детей и среди детей.