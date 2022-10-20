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Существует ли угроза обмеления озера Балхаш – ответ Минэкологии РК

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2022, 16:00
Существует ли угроза обмеления озера Балхаш – ответ Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вода в озере Балхаш находится на «нормальном уровне». Об этом заявил председатель Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК Нурлан Алдамжаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представитель СМИ отметил, что по оценкам экспертов, процесс обмеления озера ускорился и его глубина составляет во многих местах всего 6,8 метра.

На что председатель Комитета по водным ресурсам Нурлан Алдамжаров заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«В начале года инспекцией Балхаш-Алакольского байсейна, Казгидрометом были получены отметки уровня воды. По «балтийской» системе вода не должна опускаться ниже отметки 341 метр. В середине года отметка составила 342,8 метра. А это считается нормальным. Поэтому говорить о том, что озеро Балхаш мелеет - неправильно», - сказал Нурлан Алдамжаров.


Фото: kaztrade.ru


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