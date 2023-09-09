Существует ли похожая на Землю планета, рассказал астроном Артур Гайдук

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке семейного научного фестиваля PRO.NRG FEST сегодня собрались представители разных сфер: учителя химии, английского языка, математики, IT-архитекторы, искусствоведы. Среди них создатель школы астрономии и популяризатор космоса Артур Гайдук. Посетителям он рассказал о том, существует ли планета, похожая на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема астрономии и звезд интересна всем - как взрослым и детям. Каждый может что-то для себя открыть. Очень радует, что интерес к астрономии повышается. Благодаря рыночной экономике у нас большой выбор любительских телескопов, многие покупают их, детям дарят. Отмечу, что очень много детей знают какие-либо факты о космосе. Но проблема в том, что из-за обилия информации структуры нет. Каких-то базовых вещей в плане астрономии они могут не знать. Интерес растет, но с самых ранних лет, если у ребенка есть тяга к космосу, надо структурировать, построить фундамент», - отметил Артур Гайдук.

Эксперт часто организовывает астрономические экскурсии. По его словам, очень много семей интересуются и выезжают на экскурсии. Многие из них приходят подготовленными.

Сегодня на форуме астроном рассказал гостям о внесолнечных планетах. Также поделился своими мыслями о том, есть ли планеты, похожие на Землю.

«В своем выступлении сделал упор на планеты, похожие на землю. Сможем ли мы найти планеты, похожие на нашу землю. Исходя из моего выступления, есть планеты, похожие на

нашу родную планету. Отношусь к астрономам, которые наблюдают. Люблю смотреть, искать. Мое хобби стало моим проектом. Меня всегда удивляет, что дети в возрасте 6-7 лет задают осознанные вопросы. Сегодня услышал интересные вопросы от юных гостей, на некоторые из них даже не смог ответить. Они всезнающие. Это удивило. Мне нравится работать с детьми», - рассказал астроном.

Артур Гайдук с детства любил наблюдать за звездами. В детстве, когда ему было 4 года, отец показал советскую подзорную трубу. С тех пор он полюбил астрономию.

«Может быть, так возник интерес к звездам. Любил фантастику, читать книги, энциклопедии. Отучился, повзрослел, а астрономия ушла на второй план. Однако все-таки сильная тяга к звездам вернула в эту сферу. Так я создал свой проект», - добавил Артур Гайдук.