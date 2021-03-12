Существует ли альтернатива вакцинации от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор Александр Гуляев назвал гипотетические альтернативы вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальной альтернативы вакцинации просто нет. Есть гипотетическая альтернатива – это болезнь, это тоже альтернатива вакцинации. Есть еще одна альтернатива, это счастливая судьба, когда человек никогда не заболеет. Такое тоже может быть при стечении генетических обстоятельств. На самом деля обе альтернативы, это редкостное исключение, то есть для того, чтобы не болеть - нужно вакцинироваться. К счастью, в настоящее время разработаны различные типы вакцин», - сказал Александр Гуляев на брифинге в СЦК.

Ранее заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала, необходима ли вакцинация переболевшим коронавирусом.

«Сформировавшийся после заболевания в организме иммунитет не постоянен и достаточен лишь на небольшой промежуток времени. К такому выводу приходят как отечественные, так и мировые ученые. Поэтому все граждане от 18 до 65 лет должны провакцинироваться, даже если они уже переболели коронавирусом и выздоровели», - пояснила Айнагуль Куатбаева.