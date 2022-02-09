Существенную проблему в «Экономике простых вещей» назвал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политический обозреватель, главный эксперт КИСИ при Президенте РК Никита Шаталов прокомментировал выступление Главы государства на расширенном заседании Правительства. Спикер поделился мнением о том, какой должна быть система оценки, чтобы получать социально-экономическую отдачу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на расширенном заседании Правительства Глава государства сказал о том, что каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу. Политический обозреватель Никита Шаталов высказал свое мнение по поводу того, какой должна быть система оценки, чтобы получать социально-экономическую отдачу.

«Ключевой задачей системы оценки должно быть отстранение от бюджетных интервенции различных групп влияния, в том числе олигархических, административных лиц, которые занимаются тем, что тратят деньги не по назначению или выделяют эти средства на проекты, которые заведомо убыточны, выводят деньги в офшоры. На данный момент одна из больших задач Президента состоит в том, чтобы самостоятельно все контролировать, не пропускать мега проекты на финансирование, чтобы они проходили бюджетную комиссию. Это сформирует определенную дисциплину исполнительной власти, которая не будет пропускать такие проекты», - считает эксперт.

По мнению Никиты Шаталова, один из ключевых моментов в этом вопросе – общественный контроль, который должен реализоваться через различные инструменты.

«Нам не нужно забывать о том, что у нас есть Парламент, который всегда выполнял свои функции, у нас есть общественные советы. Я полагаю, что большая задача стоит перед представителями СМИ, медиаактивистами, блогерами по мониторингу подобных вещей, своевременной подаче сигнала в Администрацию, Парламент, что различные проекты могут быть коррупционногенными. Необходимо широкое вовлечение гражданского общества, чтобы мы получили такой результат. С другой стороны, безусловно, есть система оценки со стороны Счетного комитета. Однако его главный недостаток в том, что она происходит постфактум – после того как уже средства были потрачены. В этом вопросе должен быть промежуточный контроль. Безусловно, самое главное – необходимость новых кадров, не связанных с элитными группами. Тогда это будет работать лучше», - отметил главный эксперт КИСИ.

По словам политического обозревателя, перед принятием программ или рассмотрением различных проектов должен проводиться анализ целей и задач проекта: соответствуют ли они реальному положению дел, есть ли необходимость в подобных тратах, есть ли научные или экспертные аналитические подходы к тому, что подобная политика, траты приведут к реальному социально-экономическому эффекту.

В ходе беседы Никита Шаталов высказал свое мнение касательно проверки результатов госпрограммы «Экономика простых вещей».

«В Экономике простых вещей есть одна существенная проблема, которая заключается в том, чтобы средства выделялись на проекты, не связанные с обрабатывающей промышленностью. Например, есть известные всем случаи выделения дешевых кредитных средств на построение люксовых отелей. Также стоит вопрос добросовестного исполнения, качественного планирования и диалога с предпринимателями, которые действительно готовы вкладываться в обрабатывающую промышленность в Казахстане и производить какие-то базовые проекты, с помощью которых потом можно наращивать экспорт. Все упирается в постановку целей и задач, в отбор проектов, которые необходимы по усмотрению местных исполнительных властей, центральных государственных органов. Как бы банально не звучало, нужно более ответственное отношение к программам. Переход от госпрограмм к национальным проектам уже осуществлен с 1 января. Он должен частично изменить эту ситуацию, потому что закреплены большие макропоказатели, сокращено количество КPI, определены исполнители по каждому направлению, можно отследить все принятые решения. Очень важно в данный момент в государственном планировании то, что оно перешло к человекоцентричности. То есть, когда цели и задачи ставятся, исходя из потребностей граждан. Здесь довольно легко замерить удовлетворенность людей, то, насколько тот самый социально-экономический эффект от каждого потраченного тенге реализовался. Поэтому мы будем ждать результатов», - добавил Н. Шаталов.









Фото: facebook.com/shatalov.nikita