28 Мая 2022 14:48

Существенно увеличены штрафы для нарушающих тишину предпринимателей – полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте полиции перечислили меры, направленные на обеспечение покоя граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последними изменениями и дополнениями в статью 437 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 07 июля 2020 года увеличена длительность ночного времени с 23 до 6 часов утра на с 22 до 9 часов утра, а также введен запрет на нарушение тишины с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни. Также существенно увеличены размеры штрафа для субъектов предпринимательства, нарушающих тишину в ночное время», - сообщили в пресс-службе департамента в ответ на запрос редакции.

Ранее в департаменте сообщили о проведении ежедневных подворовых обходов нарядами полиции в вечернее и ночное время. В полиции пояснили, что подворовые обходы совершаются в районах «с наиболее криминогенной обстановкой». Правда, ответить какие именно районы столицы относятся к таковым, в департаменте затруднились.

Как говорится в ответе, вносить изменения в существующий механизм противодействия нарушителям тишины в ночное время не планируется.