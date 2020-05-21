Существенно облегчается процесс регистрации политических партий – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поправки в выборное законодательство послужат дальнейшей демократизации нашей политической системы. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, выступая на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятые сегодня законопроекты имеют особое значение для политической жизни страны. Существенно облегчается процесс создания и регистрации политических партий. Снижен регистрационный барьер для создания политических партий. Принятые законы послужат дальнейшему развитию многопартийной системы», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также добавил, что принятыми законами предусматриваются дополнительные возможности для участия молодежи и женщин в политической жизни общества.

«Внедрена 30% квота для женщин и молодежи для регистрации политических партий. Это дает дополнительные возможности для активного участия молодежи и женщин в политической жизни общества. Мы должны рассматривать эти изменения как конкретные шаги на пути демократизации. Мы верим, что это послужит дальнейшей демократизации нашей политической системы», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената были приняты Конституционный закон РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».