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Суровые погодные условия стали причиной задержки свыше 2,5 тысяч рейсов в США

28 Ноября 2022, 09:54
Суровые погодные условия стали причиной задержки свыше 2,5 тысяч рейсов в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Дождь, шквальный ветер и снег, охватившие крупные города, стали причиной отмены 63 рейсов и задержки еще 2564 авиаперелетов воскресным утром, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

По данным FlightAware.com, неудобство испытали около 55 млн человек, планировавших поездки на праздник в День благодарения.

В воскресенье около 14 млн человек на юго-востоке страны в городах Мемфис и Нашвилл в штате Теннесси, Луисвилл в штате Кентукки и Ашвилл в Северной Каролине были предупреждены о порыве ветра от 40 до 56 км в час. В штате Кентукки скорость вихря достигала 85 км в час.

В тот же день дождь обрушился на Северо-Восточные и Юго-Восточные штаты, среднюю Атлантику и районы Великих озер, угрожая утренним поездкам в такие города, как Чикаго, Сент-Луис, Детройт, Индианаполис, Кливленд, Атланта, Нашвилл, Теннесси, Шарлотт, Вашингтон округа Колумбия, Нью-Йорк и Бостон. Общее количество осадков в результате шторма составило от 12,7 до 31,75 мм по всей восточной части страны.

Самый сильный снег в воскресенье затронул штаты Юта, Вайоминг и Колорадо. По данным метеорологической службы, общее количество выпавшего осадка составило от 15,24 до 30,48 см, при этом на больших высотах возможно более значительное количество снега. Порывы ветра также оставались высокими в этом регионе, с порывами от 48 до 80 км в час, что значительно ухудшило видимость и сделало путешествия опасными.


Фото из открытых источников
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