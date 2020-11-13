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Сурдопереводом обеспечат все онлайн-заседания ЦИК  РК

13 Ноября 2020 12:47
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Сурдопереводом обеспечат все онлайн-заседания ЦИК  РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центризбирком вводит практику по обеспечению сурдопереводом онлайн-трансляции всех заседаний. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, выступая на заседании рабочей группы при ЦИК по вопросам участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни общества.

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«Мы вводим новую практику по обеспечению сурдопереводом онлайн-трансляции всех заседаний Центральной избирательной комиссии, эта мера, мы надеемся, будет содействовать повышению информированности граждан с ограниченными возможностями о проводимой в стране работе и текущей компании в том числе», - сказал Константин Петров.

Как отметили в ЦИК РК, в 2017 году при Центризбиркоме была создана рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов. На сегодня состав рабочей группы обновлен, из 15 членов 9 - представители общественных объединений инвалидов. Центризбиркомом, в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, проводится системная работа по вовлечению граждан с ограниченными возможностями в общественную жизнь. В 2018 году в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» впервые были введены нормы, направленные на дальнейшее обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Закон предусматривает, что участковая избирательная комиссия должна принимать необходимые меры по реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, при этом местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по этому направлению. Нововведение также предполагает, что при оборудовании помещения для голосования, должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся гражданами с ограниченными возможностями, и голосования в нем.


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Автор:

Серик Сабеков

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