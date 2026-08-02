Сурдопедагог из Тараза поет жестами и покоряет социальные сети

Когда голос перестал подчиняться, Наталья Каранда продолжила петь руками. За месяц ее жестовые песни объединили тысячи зрителей, но за успехом стоят не алгоритмы, а ученики, выпускники и сплоченное сообщество глухих и слабослышащих людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сурдопедагог с многолетним стажем всю свою жизнь искренне любит музыку, и когда она звучит у нее в душе, она не может сдерживаться и подпевает. Но не так как привыкло большинство из нас, а руками.

Во время нашей первой встречи у нее было чуть больше семи тысяч подписчиков. Но вот, пока материал готовился, прошла почти неделя. Наталья выпустила пару новых видео, и количество подписчиков на ее TikTok-аккаунте @natalya.karanda приблизилось к десяти тысячам. Новым хитом в арсенале сурдопедагога стало жестовое исполнение песни Ахана Отыншиева «Шудың бойында», видео с которым за сутки посмотрели более 20 тысяч раз.

Такие ролики она начала выкладывать всего около месяца назад. Но стремительный рост трудно объяснить только работой алгоритмов. Первыми Наталью поддержали люди, с которыми она была знакома задолго до социальных сетей — ученики, выпускники и их семьи.

Когда свои находят своих

Началось все с короткой записи, которую Наталья показала подруге и коллеге. Та предложила разместить ее в TikTok. Уверенности начинающему автору не хватало и видео то появлялось на странице, то почти сразу исчезало.

— Я выложила, затем удалила, потом снова загрузила и снова убрала. Подруга попросила подождать хотя бы час и не понимала, почему я так переживаю и сразу удаляю. Когда все-таки оставила ролик, начался шквал сообщений от моих детей, выпускников, неслышащих и слышащих знакомых, — вспоминает Наталья. — У меня очень много выпускников, которые разъехались по всему миру. Сейчас они пересылают ролики друг другу, и я как будто снова собираю их всех вокруг себя.

В школе-интернате «Мейірім», где работает Наталья, сегодня учатся 114 детей. Конечно, все они знают о ее новом хобби и поддерживают своего педагога, но это сообщество гораздо шире. В Таразе живут тысячи людей с нарушением слуха, выпускники создают семьи и сохраняют связь между собой. Этот круг общения может быть незаметен со стороны, однако первые видео разошлись именно по нему за считанные дни.

Главное — быть рядом

Языку жестов, по признанию Натальи, массово в наших краях не учат. Для того чтобы его освоить нужно искать педагогов и работать в частном порядке. Но, это не всегда нужно, как, например, нашей героине, которая освоила его только благодаря своей открытости и дружелюбию.

— Я выросла в городе Серебрянск под Усть-Каменогорском. Там рядом с нашим домом была школа, и еще в десятом классе я познакомилась с неслышащими девочками. Спрашивала у них: «Как показать это, а как вот это?». Так и научилась языку жестов. В 17 лет пришла работать, а жестовую речь уже знала, потом училась заочно. В 1994 году мы переехали в Тараз, а с 1999 года я работаю в «Мейірім», — говорит Наталья.

Сегодня она педагог-мастер и обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин».

С детьми Наталья занимается индивидуально. Примерно через каждые 20 минут в ее кабинет приходит следующий ученик. Среди воспитанников есть глухие и слабослышащие ребята. Каждому требуется свой способ объяснения.

По образованию Наталья еще и музыкант. Вместе с детьми она брала Гран-при конкурса жестовой песни «Поющие руки», выступала в Санкт-Петербурге на международном фестивале «Шаг навстречу!», в том числе на одной сцене с певицей Валерией.

Из-за пареза голосовых связок Наталья больше не может петь голосом. Музыкальное преподавание пришлось оставить, но сама музыка из ее жизни не исчезла.

— Я всегда пою руками — в школе, дома, даже в огороде. Дети знают, что это мое хобби, подходят и просят помочь выучить песню. Пусть голосом петь и не могу, но руками буду петь всегда, — говорит она.

Фото: личный архив Н.Каранда

Как рождается ролик

За внешней легкостью короткого видео стоят два-три дня подготовки. Наталья разбирает текст, подбирает жесты, а затем записывает черновик и отправляет его неслышащим подругам в WhatsApp. Они не просто хвалят, а внимательно проверяют работу.

Небольшое изменение положения кисти способно поменять содержание. Иногда жест точен, но плохо смотрится в композиции, а иногда красивое движение уводит от смысла. Тогда участницы созваниваются и ищут другой вариант.

— Они говорят мне "здесь сделаем иначе", "тут смысл теряется", "этот жест похож на другой". Мы вместе чистим всю композицию. Если вечером ничего не отправила, уже пишут: «Где песня? Вы что, в отпуск ушли?» — улыбается Наталья.

В ее исполнениях соединяются калькирующая жестовая речь и русский жестовый язык. Первая последовательно следует за словами, второй позволяет передать смысл так, как люди общаются между собой. Иногда одну длинную фразу можно выразить единственным емким жестом, но понятен он будет только людям, которые общаются на языке жестов в бытовой среде.

После редактуры и репетиций начинается съемка. Обычно хватает одного-двух дублей, изредка трех.

— Снимает и монтирует сноха, песни помогают выбирать сын и муж. Вся семья меня очень поддерживает и помогает, теперь дома сидим и спорим — эту песню берем, эту не берем, — продолжает она.

Когда смысл музыки нужно увидеть

Наталья отмечает, что сегодня в мире практически не бывает совершенно глухих людей. Современные слуховые аппараты и кохлеарные импланты позволяют многим людям с нарушением слуха воспринимать мелодию и ритм. Но технологии все еще несовершенны, поэтому слова в песне сливаются, а смысловое содержание часто остается недоступным.

— В разговоре, чтобы ребенок понял, я должна произносить слова очень четко и разделять их. В песне никто так не поет. Мелодику и ритм они слышат, а разобрать смысл сложно. Поэтому создание роликов для меня — большая ответственность. Они доверяют мне и верят, что я правильно передам текст, — объясняет сурдопедагог.

Один смысл поверх любых языков

Наталья называет жестовый язык международным не потому, что все национальные системы полностью совпадают. Его уникальность — в общих зрительных образах, контексте и эмоциях. Устная речь может звучать на русском, казахском или английском, но смысл разговора между собой в этом случае поймут далеко не все, в отличие от языка жестов.

— Солнце на русском, казахском и английском я покажу одинаково — солнце останется солнцем. Конечно, привычные жесты наши поймут лучше, но общий смысл все равно увидят. Глухие люди поймут друг друга. Поэтому я давно хотела спеть на казахском языке, и вот, недавно этот эксперимент оказался весьма успешным, — говорит Наталья Каранда.

Смена языка не отдалила прежних зрителей, а только привела несколько тысяч новых. Для этого сообщества оказалось важнее не то, на каком языке звучит текст, а можно ли увидеть заключенные в нем чувства.

— Если нахожу в старом ролике неправильный жест, или что-то еще мне не нравится, то хочу его удалить. Но ребята просят оставить, говорят, интересно иметь возможность сравнить, как изменились мои видео за это время, увидеть, как я росла, — рассказывает Наталья.

Лайк от Мота и заявки в тетради

Одним из первых заметных роликов стало исполнение песни Мота «Намеки на нас». Наталья разместила видео в Instagram, а сам артист поставил под ним лайк. Для автора, который лишь несколько недель осваивал новый формат, это стало неожиданным знаком внимания.

Сегодня основную программу по-прежнему формируют подписчики. Заявок накопилось столько, что Наталья записывает их в отдельную тетрадь. Например, недавно по просьбе аудитории появилась и песня Моны «Воин и дракон», набравшая около 84 тысяч просмотров.

Тараз для этих видео не просто фон. Наталья выбирает места, способные продолжить настроение песни. Для композиции о расставании, например, нашли старое дерево с пустотой внутри — его изломанная форма, по убеждению автора, поддерживала ощущение тоски.

— Я люблю Тараз и хочу показать, какой у нас красивый город. Люди в комментариях часто восхищаются фоном и спрашивают, где вы находите такие места. Мы же ищем локацию под смысл песни, чтобы она помогала рассказать историю, — отмечает Наталья Каранда.

В этой истории легко увидеть успех одного человека, но сама природа канала не позволяет отделить автора от его аудитории. Одна участница помогает подобрать жест, другая замечает неточность, выпускники пересылают запись, а зрители не дают удалить неловкие первые попытки.

Наталья остается видимым лицом этой работы, но ее быстрый взлет стал коллективным достижением людей, привыкших держаться друг за друга. Возможно, поэтому на вопрос о новом статусе она отвечает без позы.

— Я не считаю себя блогером. Я просто Наталья, — говорит она.

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