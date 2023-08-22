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    16:37, 22 Август 2023 | GMT +6

    Супружеским парам в РК начнут разъяснять основы семейных ценностей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сентябре этого года будет запущен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий для супругов. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях дальнейшего укрепления семейных ценностей Министерством информации и общественного развития совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в сентябре этого года будут приняты решения по вопросам сохранения семейных традиций и духовно-нравственных ценностей, планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья мужчин и женщин, имеющих положительное влияние на супружеские пары для проведения комплекса информационно-разъяснительных мероприятий (памятка на платформе е-gov, видеоролики в офлайн и онлайн форматах, семинары, тренинги и другие мероприятия)», - отметил глава правительства.

    По данным Премьер-министра, в стране наблюдается определенная положительная динамика в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

    Ранее сообщалось, что Комплексный план по продвижению семейных ценностей разрабатывают в Казахстане.


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    Мажилис Другие государственные органы МИОР Премьер-министр РК Астана
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