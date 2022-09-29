Супружеские пары в Казахстане смогут объединить свои пенсионные накопления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется внедрить совместный пенсионный аннуитет. Это позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников и назначить каждому из них пожизненные выплаты по индивидуальному графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, супружеская пара, 55-летние муж и жена, имеют пенсионные накопления в размере 11,6 млн тенге и 5 млн тенге соответственно. При этом минимальная стоимость пенсионного аннуитета с ежемесячной выплатой в размере 70% от величины прожиточного минимума для мужа составляет 7,4 млн тенге, для жены – 9,2 млн тенге. Соответственно сумма накоплений жены недостаточна для заключения индивидуального договора пенсионного аннуитета. Объединив накопления и заключив договор совместного пенсионного аннуитета, каждый из супругов сможет получать пожизненные выплаты», - пояснила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, введение совместных пенсионных аннуитетов позволит повысить сберегательные инициативы граждан и обеспечить им дополнительные накопления к моменту выхода на пенсию.

«В развитых странах договоры пенсионного аннуитета являются неотъемлемой частью пенсионной системы. В скандинавских странах, Дания, Швеция, Норвегия, совместные аннуитеты являются добровольными продуктами, тогда как в латиноамериканских странах, Чили, Мексика, Аргентина, совместные аннуитеты носят обязательный характер», - добавила спикер.