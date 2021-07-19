АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Супружеская пара подделывала ПЦР-тесты в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что в конце 2020 года 33-летний житель Актобе по предварительному сговору со своей супругой, врачом одной из медицинских центров, изготавливал и сбывал поддельные справки ПЦР-тестов. Установлено, что муж на границе с РФ на пограничном посту Жайсан находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов. Данные водителей отправлял своей супруге, которая подделав справки, перенаправляла мужу.

В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо подложные тесты. По факту проводятся следственные действия по ст.385 ч.3 УК РК «Использование заведомо подложного документа«.