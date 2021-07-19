РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Супружеская пара подделывала ПЦР-тесты в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Супружеская пара подделывала ПЦР-тесты в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что в конце 2020 года 33-летний житель Актобе по предварительному сговору со своей супругой, врачом одной из медицинских центров, изготавливал и сбывал поддельные справки ПЦР-тестов. Установлено, что муж на границе с РФ на пограничном посту Жайсан находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов. Данные водителей отправлял своей супруге, которая подделав справки, перенаправляла мужу.

    В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо подложные тесты. По факту проводятся следственные действия по ст.385 ч.3 УК РК «Использование заведомо подложного документа«.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Главная Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!