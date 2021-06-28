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    12:18, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Супружеская пара из Узбекистана пыталась продать новорожденного ребенка в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейскими установлен факт торговли супружеской парой новорожденным ребенком. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы полицейскими установлен факт торговли новорожденным ребенком супружеской парой, гражданами Республики Узбекистан жительнице Жамбылской области», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Он также сообщил, что в Мангистауской области выявлен факт трудовой эксплуатации, где глава крестьянского хозяйства, применяя физическое насилие, с мая по июнь подвергал принудительному труду 59-летнего мужчину.

    «По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по выявлению преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы людей с целью эксплуатации продолжается», - подчеркнул Нурдильда Ораз.

    Ранее официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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