Супругу премьер-министра Испании вызвали в суд

Мадридский суд во вторник вызвал Бегонью Гомес – супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса в рамках расследования дела о коррупции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Европейское издание «Politico» пишет, что вызов Б.Гомес в среду 5 июля связан с «предполагаемыми коррупционными преступлениями в частном секторе и возможным влиянием».

Деловые связи и контакты в правительстве супруги премьер-министра оказались под пристальным вниманием после того, как организация «Чистые руки» («Clean Hands») и ее представитель М.Лимписа (Manos Limpias) подали против нее судебную жалобу.

Премьер-министр Испании П.Санчес отреагировал на данный случай, опубликовав отдельное заявление в социальной сети «X». Глава правительства обвинил политических оппонентов в проведении клеветнической кампании.