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    12:06, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Супругу премьер-министра Испании вызвали в суд

    Бегонья Гомес
    Фото: GTres

    Мадридский суд во вторник вызвал Бегонью Гомес – супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса в рамках расследования дела о коррупции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Европейское издание «Politico» пишет, что вызов Б.Гомес в среду 5 июля связан с «предполагаемыми коррупционными преступлениями в частном секторе и возможным влиянием».

    Деловые связи и контакты в правительстве супруги премьер-министра оказались под пристальным вниманием после того, как организация «Чистые руки» («Clean Hands») и ее представитель М.Лимписа (Manos Limpias) подали против нее судебную жалобу.

    Премьер-министр Испании П.Санчес отреагировал на данный случай, опубликовав отдельное заявление в социальной сети «X». Глава правительства обвинил политических оппонентов в проведении клеветнической кампании.

    - Все это ложь. Большая мистификация. Вы можете быть уверены, меня не сломать, - написал П.Санчес.

    Теги:
    Испания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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