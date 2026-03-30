РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:09, 30 Март 2026 | GMT +5

    Супругов, обманувших жителей Астаны и Семея на 200 млн тенге, задержали

    Сотрудники департамента криминальной полиции МВД на территории Жамбылской области задержали 40-летнего мужчину и его 45-летнюю супругу, находившихся в международном розыске, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Установлено, что супруги путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами завладели денежными средствами граждан городов Астана и Семей на общую сумму около 200 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что разыскиваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов Жамбылской области. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Семей Мошенничество Полиция Астана Жамбылская область
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают