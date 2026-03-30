10:09, 30 Март 2026 | GMT +5
Супругов, обманувших жителей Астаны и Семея на 200 млн тенге, задержали
Сотрудники департамента криминальной полиции МВД на территории Жамбылской области задержали 40-летнего мужчину и его 45-летнюю супругу, находившихся в международном розыске, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Установлено, что супруги путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами завладели денежными средствами граждан городов Астана и Семей на общую сумму около 200 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что разыскиваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов Жамбылской области. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.