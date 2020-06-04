Супруги вывозили украденную из столичных ТРЦ одежду в детской коляске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Департамента полиции г. Нур-Султана с поличным задержаны трое граждан, совершавших кражи в торгово-развлекательных центрах столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В ходе расследования полицейские установили, что супружеская пара вместе с родственником и трехлетним ребенком заходили в бутики и крали одежду, в основном джинсы и кофты. Похищенное незаметно пряталось в детскую коляску и выносилось из магазина.

Задержанные лица успели совершить три кражи и были задержаны с поличным, когда пытались уехать со стоянки ТРЦ с украденными вещами.

В настоящее время подозреваемые дали признательные показания. Часть вещей было изъято, остальное задержанные успели сбыть.

Установлено, что супружеская пара воспитывает двоих детей. Ранее муж и жена уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В отношении задержанных лиц ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК («кража»).

Полицейскими проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султана по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-61-48, либо «102».