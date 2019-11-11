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вчера 14:18
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09.11.2019 23:35
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09.11.2019 20:12
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09.11.2019 19:50
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09.11.2019 19:30
Супруги в Шу получили ожоги при растопке печи
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Шу Жамбылской области госпитализирована супружеская пара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Несчастный случай произошел 10 ноября.
Супруги 1981 и 1983 годов рождения получили ожоги при растопке отопительной печи соляркой в частном жилом доме. Женщина находится в тяжелом состоянии, состояние мужчины - средней степени тяжести. Со слов очевидцев, в момент происшествия они
находились в состоянии алкогольного опьянения.
Комитет по ЧС МВД в целях предотвращения гибели людей от отравления угарным
газом в жилых домах, настойчиво рекомендует гражданам наряду с приведением в
порядок печного отопления, строго соблюдать требования правил его
эксплуатации:
- категорически запрещается использовать для розжига печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- не допускается сушить над печью и в непосредственной близости от нее
дрова, одежду и другие горючие материалы;
- в период сильных холодов, когда интенсивность и период топки
увеличивается, нельзя допускать перекаливания печи, необходимо внимательно наблюдать за состоянием печи и примыкающим к ней строительным конструкциям;
- не оставляйте печь без присмотра, особенно не доверяйте контроль за ней
детям;
- обращайте внимание на состояние заслонки, так как перекрытие дымового канала может привести к отравлению угарным газом;
- в обязательном порядке проводите очистку дымохода не реже одного раза в 3
месяца и немедленно при ухудшении тяги;
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