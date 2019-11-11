Супруги в Шу получили ожоги при растопке печи

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Шу Жамбылской области госпитализирована супружеская пара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Несчастный случай произошел 10 ноября.

Супруги 1981 и 1983 годов рождения получили ожоги при растопке отопительной печи соляркой в частном жилом доме. Женщина находится в тяжелом состоянии, состояние мужчины - средней степени тяжести. Со слов очевидцев, в момент происшествия они

находились в состоянии алкогольного опьянения.

Комитет по ЧС МВД в целях предотвращения гибели людей от отравления угарным

газом в жилых домах, настойчиво рекомендует гражданам наряду с приведением в

порядок печного отопления, строго соблюдать требования правил его

эксплуатации:

- категорически запрещается использовать для розжига печей

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не допускается сушить над печью и в непосредственной близости от нее

дрова, одежду и другие горючие материалы;

- в период сильных холодов, когда интенсивность и период топки

увеличивается, нельзя допускать перекаливания печи, необходимо внимательно наблюдать за состоянием печи и примыкающим к ней строительным конструкциям;

- не оставляйте печь без присмотра, особенно не доверяйте контроль за ней

детям;

- обращайте внимание на состояние заслонки, так как перекрытие дымового канала может привести к отравлению угарным газом;

- в обязательном порядке проводите очистку дымохода не реже одного раза в 3

месяца и немедленно при ухудшении тяги;