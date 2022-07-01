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Супруги погибли при ДТП в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
1 Июля 2022, 17:31
Супруги погибли при ДТП в Карагандинской области

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Грузовой тягач вылетел в кювет возле Балхаша. В результате аварии погибли водитель грузовика и его супруга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 июня в 15:45 на автодороге «Балхаш-Сарышаган» произошло ДТП с участием грузового автомобиля «DAF FT XF-105». По словам полицейских, тягач двигался из города Балхаша в сторону поселка Сарышаган. Не доезжая 50 км до поселка, 61-летний водитель грузовика, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

«В результате ДТП водитель и 57-летняя пассажирка (супруга) скончались на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы по результатам, которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Карагандинская область   ДТП   Происшествия   Регионы   Общество  
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