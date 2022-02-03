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Супруги погибли под колесами автомобиля в СКО

3 Февраля 2022 20:10
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Супруги погибли под колесами автомобиля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области муж и жена погибли в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла вблизи села Волошинки Есильского района.

32-летний водитель «Ford Focus», будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов – супружескую пару, проживавшую в селе. Водителя иномарки задержали на месте происшествия.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

«В рамках начатого досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Обстоятельства происшествия предстоит установить в ходе дознания», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

С начала года на дорогах области за управление транспортом в нетрезвом виде задержали более 50 водителей.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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