Супруги погибли под колесами автомобиля в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области муж и жена погибли в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла вблизи села Волошинки Есильского района.
32-летний водитель «Ford Focus», будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов – супружескую пару, проживавшую в селе. Водителя иномарки задержали на месте происшествия.
Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
«В рамках начатого досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Обстоятельства происшествия предстоит установить в ходе дознания», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.
С начала года на дорогах области за управление транспортом в нетрезвом виде задержали более 50 водителей.
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