Супруги-пенсионеры заблудились в лесу в Акмолинской области: идут поиски

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области разыскивают супругов, потерявшихся в лесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 октября в 23:53 в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от 36-летнего жителя села Айдабол об оказании содействия в поиске его 66-летнего отца Баялина Каиржана Баржаксымовича и 67-летней матери Баялиной Алтынай Балтакужиновны, проживающих в селе Кумдыколь Сандыктауского района.

«20 октября супруги направлялись в село Кошкарбай Зерендинского района по полевым дорогам и заблудились в лесном массиве около села Викторовка Зерендинского района. Неисправный автомобиль марки «Honda» оставили в лесу», - пояснили в ведомстве.

На поиски пропавших ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского районных отделов полиции. В поисках принимают участие также местные жители и волонтеры.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших граждан, полиция просит сообщить по телефону «102».