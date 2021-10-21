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    13:34, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Супруги-пенсионеры заблудились в лесу в Акмолинской области: идут поиски

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    ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области разыскивают супругов, потерявшихся в лесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 октября в 23:53 в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от 36-летнего жителя села Айдабол об оказании содействия в поиске его 66-летнего отца Баялина Каиржана Баржаксымовича и 67-летней матери Баялиной Алтынай Балтакужиновны, проживающих в селе Кумдыколь Сандыктауского района.

    «20 октября супруги направлялись в село Кошкарбай Зерендинского района по полевым дорогам и заблудились в лесном массиве около села Викторовка Зерендинского района. Неисправный автомобиль марки «Honda» оставили в лесу», - пояснили в ведомстве.

    На поиски пропавших ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского районных отделов полиции. В поисках принимают участие также местные жители и волонтеры.

    Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших граждан, полиция просит сообщить по телефону «102».

    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Общество для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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