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Супруги-пенсионеры угорели в частном доме в Костанае

27 Сентября 2019 18:24
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Супруги-пенсионеры угорели в частном доме в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл сегодня в Костанае, погибли супруги-пенсионеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

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Сегодня утром тела мужчины и женщины нашли в доме на улице Абая.

«В частном жилом доме получили отравление природным газом (предполагаемая причина) и скончались на месте хозяева дома 1939 и 1938 годов рождения», - сообщили в ДЧС.

Других подробностей в ведомстве разглашать не стали. Назначена судмедэкспертиза.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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