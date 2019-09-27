Супруги-пенсионеры угорели в частном доме в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл сегодня в Костанае, погибли супруги-пенсионеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Сегодня утром тела мужчины и женщины нашли в доме на улице Абая.

«В частном жилом доме получили отравление природным газом (предполагаемая причина) и скончались на месте хозяева дома 1939 и 1938 годов рождения», - сообщили в ДЧС.

Других подробностей в ведомстве разглашать не стали. Назначена судмедэкспертиза.