Супруги отравились угарным газом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области заявили о росте числа пожаров, причиной которых стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Айдар Мусатаев рассказал, что в Петропавловске, в частном доме произошел хлопок газо-воздушной смеси.

«Причиной стал перепад температур. Баллон находился на улице, его внесли в дом, отогревали вблизи источника тепла. Это вызвало утечку смеси и ее хлопок. Аналогичный случай произошел в селе Арыкбалык Айыртауского района. Там погибла 65-летняя женщина, мужчину 66 лет госпитализировали с ожогами. В Петропавловске мужчина решил полить баллон горячей водой, чтобы он быстрее оттаял. В результате - хлопок и пожар», - сообщил Айдар Мусатаев.

В понедельник, 1 февраля, в поселке Заречный пострадала семья. Муж и жена с отравлением угарным газом находятся в больнице.

Начальник отдела по ЧС Есильского района Жулдыз Есенгазин остановился на случае, произошедшем в селе Николаевка. Хлопок газо-воздушной смеси и последовавший за ним пожар стал причиной гибели молодой женщины.

«Согласно заключению испытательной пожарной лаборатории, причиной пожара стало воспламенение газо-воздушной смеси из-за неисправности газовой установки. Всего в январе в Есильском районе произошло четыре пожара. Все виновные лица, допустившие возгорания, привлечены к административной ответственности. Основная причина пожаров – нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей и газового оборудования, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание на транспорте. Три пожара произошли в жилом секторе», - сказал Жулдыз Есенгазин.

Напомним, вчера в Уральске от отравления угарным газом погиб мужчина.