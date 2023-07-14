Супруге Бердибека Сапарбаева передали знак Почетного гражданина Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе супруге Бердибека Сапарбаева вручили ранее присвоенный ее мужу нагрудный знак «Почетный гражданин Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в акимате области. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вручил супруге Калдыгайше Сапарбаевой нагрудной знак и отметил безупречную службу Бердибека Сапарбаева, заслуги перед регионом.

«Бердибек Машбекович оставил огромный след в истории нашей страны. В 2015 году он возглавил Актюбинскую область, трудился без устали во благо развития и процветания региона, построил в Актобе большие образовательные, культурные и спортивные объекты. Он останется в памяти общественности региона как сильный политик и государственный деятель, истинный патриот нашей страны», - подчеркнул аким области.

Как известно звание «Почетный гражданин Актюбинской области» было присвоено Бердибеку Сапарбаеву решением областного маслихата в апреле 2023 года.

Супруга Калдыгайша Сапарбаева выразила благодарность актюбинцам за награду.

«Благодарю вас за проявленное внимание и уважение. Жаль, что он не получил медаль лично. Он был очень рад, когда узнал о ее присуждении, был благодарен за это актюбинцам», - отметила Калдыгайша Сапарбаева.

Бердибек Сапарбаев возглавлял Актюбинскую область в период с 2015 по 2019 годы. Выдающийся государственный и общественный деятель ушел из жизни 10 июня 2023 года.