Супруга Халық Қаһарманы Газиза Байтасова поблагодарила сотрудников полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова и всех погибших при исполнении сотрудников полиции чтут в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в День благодарности супруга Халык Каһарманы Газиза Байтасова Гулжамал Тажиева отправила видеообращение в адрес полицейских Республики Казахстан.

В своей речи она поблагодарила сотрудников полиции за сложную и опасную работу, о которой их семья знает не понаслышке.

«Полицейские всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью, охраняют покой граждан, следят за общественным порядком. Днём и ночью, не считаясь с личным временем, служат на благо нашего государства», - сказала Гулжамал Тажиева и пожелала полицейским здоровья, семейного благополучия, профессионального роста и безупречной службы. «Возвращайтесь со службы всегда живыми и здоровыми», - сказала она.

Напомним, 12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық Қаһарманы» (посмертно).

В 2021 году в Жамбылской области прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В их числе состоялось открытие памятника Халық Қаһарманы Газизу Байтасову в парке «Женис». В Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.