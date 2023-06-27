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Супервулкан, не извергавшийся 500 лет, «ожил» под Неаполем

Автор:  
Татьяна Кудренок
27 Июня 2023, 10:25
Супервулкан, не извергавшийся 500 лет, «ожил» под Неаполем Фото: AP

НЕАПОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Супервулкан Кампи Флегреи или Флегрейские поля под Неаполем в Италии, который в последний раз извергался почти 500 лет назад, может вот-вот снова начать извергаться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на itv.com.

Отмечается, что на обширном вулканическом поле Кампи Флегрей, что на греческом означает «горящие поля», проживает по меньшей мере полмиллиона человек.

Кампи Флегрей — это созвездие древних вулканических центров вблизи густонаселенного Неаполя, третьего по величине города Италии. Этот супервулкан гораздо более активен, чем гора Везувий, которая «похоронила» под слоями лавы древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры.

Ученые внимательно следили за Кампи Флегреи с 1950-х годов, когда целый ряд мелкий землетрясений начал вызывать опасения местных жителей.

Последнее незначительное, но заметное извержение Кампи Флегрей произошло в 1538 году.

Извержение супервулкана может начаться вновь после полувекового интервала. Сейчас возникла «реальная возможность», предупреждают ученые в статье в журнале Communications Earth & Environment в этом месяце.

Эксперты утверждают, что для того, чтобы снова стать активным после такого длительного периода, вулкан должен разорвать кору, прежде чем магма сможет извергнуться. За этим разрывом часто следует увеличение числа землетрясений и изменений в коре вулкана, включая поднятие грунта в его «кальдере» (кратере), что указывает на извержение в будущем.

Считается, что одно из крупных извержений Кампи Флегрей около 39 000 лет назад поспособствовало вымиранию неандертальцев.

Некоторые исследователи считают, что зима, последовавшая за огромным извержением, частично привела к вымиранию неандертальцев, положив начало эпохе Homo Sapiens.

Другие эксперты оспаривают утверждение, что извержение Кампи Флегрей стало последним ударом для неандертальцев, чье внезапное и резкое исчезновение остается окутанным тайной.

О крупных извержениях вулканов 2023 года можно прочитать здесь.



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