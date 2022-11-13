Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили судьбу последнего «золота» на ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел финальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою за «золото» в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев встретился с соперником из Узбекистана — Лазизбеком Муллажоновым. Победу в данном противостоянии одержал Муллажонов — он выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев завершил выступление на континентальном первенстве с серебряной медалью. Добавим, что для него это уже четвертое «серебро» на чемпионате Азии — также он поднимался на вторую ступень пьедестала в 2017, 2019 и 2021 годах. Кроме того, Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020 и двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019).