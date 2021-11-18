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Супертяж Иван Дычко получил соперника с 36 победами на бой в Нур-Султане
18 Ноября 2021 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен соперник казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (10-0, 10 КО) на вечере бокса в Нур-Султане 18 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации промоутера шоу Зии Алиева, оппонентом казахстанца выступит 44-летний россиянин Александр Устинов (36-5-1, 27 КО).
Свой последний бой Устинов провел в сентябре, в нем он досрочно уступил Владиславу Сиренко (18-0, 15 КО) в поединке за титул WBC Asia. Также за свою карьеру Александр претендовал и владел второстепенными и региональными титулами по разным версиям.
Что касается Дычко, то он свой предыдущий поединок провел в июле — в первом раунде нокаутировал другого российского боксера Дениса Бахтова (39-19, 26 КО).
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