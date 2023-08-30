Супертайфун «Саола» надвигается на Китай

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Супертайфун «Саола» 1 сентября достигнет побережья южнокитайской провинции Гуандун. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление Китая, передает МИА «Казинформ».



Согласно прогнозу метеорологов, супертайфун «Саола» движется в северо-западном направлении со скоростью 10-15 км/ч и, приближаясь к восточному побережью провинции Гуандун и южным прибрежным районам провинции Фуцзянь (Восточный Китай). Как ожидается, 1 сентября тайфун обрушится на побережье провинции Гуандун, а также и на Гонконг.

В настоящее время эпицентр тайфуна расположен в 485 км к юго-востоку от восточного побережья провинции Гуандун. Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 62 м/с.

Центральное метеорологическое управление Китая рекомендовало властям провинций Гуандун и Фуцзянь принять необходимые превентивные меры. Прекратить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Находящимся в море судам предписано вернуться в порты.

Гонконгская метеорологическая служба также повысила уровень погодной опасности из-за приближения супертайфуна «Саола».