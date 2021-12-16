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Супертайфун «Раи» обрушился на Филиппины
16 Декабря 2021 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Супертайфун «Раи» обрушился на юго-восточное побережье Филиппин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
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Шторм срывает с домов крыши и вырывает деревья с корнем. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 54 м/с, с порывами до 75 м/с.
Вместе с ветром в регион пришли сильные тропические ливни: уровень воды в реках региона поднялся, в некоторых городах вода доходит людям до груди.
Спасателям пришлось эвакуировать почти 100 000 местных жителей. Их разместили во временных центрах, где соблюдать социальную дистанцию практически невозможно. Власти опасаются всплеска количества заражений коронавирусом.
Обычно на Филиппины обрушивается до 20 штормов в год.
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