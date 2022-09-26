Супертайфун обрушился на Филиппины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Филиппины обрушился супертайфун Нору. Порывы ветра достигают скорости до 200 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Циклон достиг в воскресенье острова Лусон. По оценкам метеорологов, мощность шторма усилилась.

Супертайфун Нору, как ожидается, пройдет через густонаселенные районы страны, его путь пролегает примерно в 80 км от столицы Манилы. Предполагается, что в ближайшие дни циклон достигнет Вьетнама.





Власти на Филиппинах заблаговременно начали эвакуацию жителей наиболее опасных зон, прежде всего в прибрежных районах. Эксперты предупреждают, что это будет самый мощный тайфун в этом году, а темпы усиления ветра уже называли беспрецедентными.

В Маниле опасаются повторения ситуации с супертайфуном, который обрушился на центральные и южные регионы страны в декабре прошлого года. Тогда стихия, по официальным данным, унесла жизни около 400 человек.

Ранее сообщалось о другом урагане под названием «Фиона», который обрушился на Пуэрто-Рико, затем достиг атлантического побережья Канады. А во Флориде объявили ЧП из-за другого тайфуна – урагана «Иан».





Фото: Aaron Favila / AP, nbcnews.com