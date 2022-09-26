РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:36, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Супертайфун обрушился на Филиппины

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Филиппины обрушился супертайфун Нору. Порывы ветра достигают скорости до 200 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Циклон достиг в воскресенье острова Лусон. По оценкам метеорологов, мощность шторма усилилась.

    Супертайфун Нору, как ожидается, пройдет через густонаселенные районы страны, его путь пролегает примерно в 80 км от столицы Манилы. Предполагается, что в ближайшие дни циклон достигнет Вьетнама.


    Власти на Филиппинах заблаговременно начали эвакуацию жителей наиболее опасных зон, прежде всего в прибрежных районах. Эксперты предупреждают, что это будет самый мощный тайфун в этом году, а темпы усиления ветра уже называли беспрецедентными.

    В Маниле опасаются повторения ситуации с супертайфуном, который обрушился на центральные и южные регионы страны в декабре прошлого года. Тогда стихия, по официальным данным, унесла жизни около 400 человек.

    Ранее сообщалось о другом урагане под названием «Фиона», который обрушился на Пуэрто-Рико, затем достиг атлантического побережья Канады. А во Флориде объявили ЧП из-за другого тайфуна – урагана «Иан».


    Фото: Aaron Favila / AP, nbcnews.com


    Теги:
    Азия Видео Мировые новости
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!