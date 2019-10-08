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Супертайфун обойдет стороной Корейский полуостров

8 Октября 2019 20:13
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Супертайфун обойдет стороной Корейский полуостров

СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - Как ожидается супертайфун «Хагибис» обойдёт стороной Корейский полуостров, но вызовет сильные ветра по всей стране в эти выходные, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap News Agency.

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По данным Национальной метеорологической администрации, «Хагибис» – 19-ый по счету тайфун. В данное время он движется с севера острова Гуам в восточной части Тихого океана и может обрушиться на Токио в воскресенье, передает Yonhap.

«Хагибис» может стать самым мощным и крупным тайфуном в этом году. По данным на 9 утра он находился в 390 км от северо-запада острова Гуам и двигался со скоростью 18 км/ч. Давление в центре тайфуна достигало 915 гектопаскалей. Максимальная скорость ветра в центре составляла 55 м/с или 198 км/ч.

По прогнозам, тайфун может достичь Окинавы в пятницу, до того как направится на северо-восток и обрушится на Токио рано утром в воскресенье.

На прошлой неделе тайфун «Митаг», 18-ый по счету ураган этого сезона, обрушился на восточные и южные регионы Южной Кореи. 10 человек погибли и четверо пропали без вести в результате проливных дождей и шквалистого ветра.

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Ключевые слова: Происшествия, Корея,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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