Супертайфун надвигается на Индию и Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Мощный циклон «Амфан», сформировавшийся в Бенгальском заливе, надвигается прямо на Индию и Бангладеш. Ожидается, что циклон принесет большие разрушения и хаос в страны, которые все еще борются с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Циклон «Амфан» усилился до 4-й категории урагана или супертайфуна в западной части Тихого океана. Скорость ветра в пределах урагана может достигать 150 миль в час (240 километров в час), хотя по прогнозам синоптиков шторм ослабнет, прежде чем обрушится в среду вечером на берег у дельты реки Ганг.

Синоптики предполагают, что ураган вызовет штормовые волны высотой до 30 футов (9 метров).

Отмечается, что даже если шторм ослабнет, он может нанести странам значительный урон. Прогнозируется, что «Амфан» обрушится на берег вблизи бедных, густонаселенных районов.

Он может стать первым мощным ураганом, обрушившимся на Индию и Бангладеш, в условиях чрезвычайной ситуации объявленной в области здравоохранения.

По данным на понедельник, общее число случаев заболевания COVID-19 в Бангладеше достигло не менее 22 268, 328 летальных исходов. В Индии зарегистрировано не менее 96 169 случаев заражения коронавирусом, 3029 смертельных исходов, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что темпы распространения нового коронавируса в Индии и Бангладеше пока еще не снижаются.

В понедельник в Индии было выявлено за последние 24 часа более 5000 новых случаев коронавируса, что является наибольшим числом случаев заболевания, выявленных за один день с начала пандемии. По данным Министерства здравоохранения, в Бангладеше за последние 24 часа зарегистрировано 1273 новых случая заболевания.