Супертайфун «Бави» надвигается на восток Китая

Стихия обрушится на восточное побережье Китая в субботу вечером, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР .

По данным синоптиков, сегодня в 17:00 по местному времени супертайфун находился в акватории северо-западной части Тихого океана, примерно в 1030 км к юго-востоку от города Цзилун острова Тайвань.

Максимальная скорость ветра вблизи эпицентра достигает 187 км/ч. Сейчас супертайфун «Бави» продолжает движение на северо-западном направлении со скоростью 15-20 км/ч.

Циклон приблизится к востоку Китая в субботу вечером на участке от центральной части провинции Фуцзянь до юга провинции Чжэцзян. Скорость ветра составит 144-172 км/ч. Местами прогнозируется выпадение от 250 до 400 мм осадков.

Радиус зоны штормового ветра супертайфуна «Бави» достигает 500 км, зоны сильного штормового ветра 280-300 км, зоны ураганного ветра 120-180 км.

Власти призывают приостановить судоходство, высотные работы и укрепить конструкции для защиты от шторма. Гражданам рекомендуют переждать тайфун в безопасных укрытиях и подготовиться к возможным оползням из-за ливней.

Ранее сообщалось, что Китай готовится к более активному сезону тайфунов в июле.