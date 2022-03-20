Супермаркеты Бельгии ограничивают продажи муки и масла

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Крупные продуктовые магазины в Бельгии ограничивают продажи муки и масла на одного покупателя в связи с высоким спросом на данные продукты, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Потребление продуктов в последние несколько дней превышает обычный спрос, - рассказал местным СМИ представитель одной из сети супермаркетов.

«Это превентивная мера для того, чтобы полки могли пополняться и дать всем покупателям возможность совершить покупку» - добавил он.

На практике магазины просят клиентов покупать не более двух бутылок подсолнечного масла и два мешка муки на одного человека. На соответствующих полках развешаны объявления, информирующие покупателей об этой мере.

Ограниченная продажа масла распространяется не только на подсолнечное масло, но и на другие виды масла, которые используются в качестве альтернативы, такие как оливковое масло.



