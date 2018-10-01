Супермаркет «Магнум» горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Жетысу-3 горит супермаркет «Магнум», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Звонок о пожаре на пульт «101» ДЧС поступил в 06:56.

«Пришло сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум» в Ауэзовском районе в микрорайоне Жетысу - 3 д. 1 «Г». Пожарные расчёты на месте. Производят тушение пожара», - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Одновременно пожарные проверяют помещение на наличие людей.

Дополнительная информация будет известна позже.