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Супермаркет «Магнум» горит в Алматы
22 Октября 2018 07:50 431
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Жетысу-3 горит супермаркет «Магнум», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Звонок о пожаре на пульт «101» ДЧС поступил в 06:56.
«Пришло сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум» в Ауэзовском районе в микрорайоне Жетысу - 3 д. 1 «Г». Пожарные расчёты на месте. Производят тушение пожара», - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Одновременно пожарные проверяют помещение на наличие людей.
Дополнительная информация будет известна позже.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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