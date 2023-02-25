Суперкубок Казахстана по футболу стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартует футбольный сезон-2023. И откроется он сегодня, 25 февраля, поединком за Суперкубок, в котором сойдутся «Астана» и шымкентский «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Нынешний розыгрыш Суперкубка страны - 16-й. Поединок пройдет на стадиона «Астана Арена» и начнется в 15:00. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Qazsport».

В прошлом сезоне «Астана» выиграла «золото», всего на одно очко опередив «Актобе».