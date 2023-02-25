РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:10, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    Суперкубок Казахстана по футболу стартует в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартует футбольный сезон-2023. И откроется он сегодня, 25 февраля, поединком за Суперкубок, в котором сойдутся «Астана» и шымкентский «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Нынешний розыгрыш Суперкубка страны - 16-й. Поединок пройдет на стадиона «Астана Арена» и начнется в 15:00. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Qazsport».

    В прошлом сезоне «Астана» выиграла «золото», всего на одно очко опередив «Актобе».


    Теги:
    Спорт Футбол Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!