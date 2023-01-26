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СуперЦОН появится в Астане

26 Января 2023, 16:39
СуперЦОН появится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о том, что в столице появится СуперЦОН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в ЦОН мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОН, обивают пороги других инстанций, таких как ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и другие. Поэтому все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть СуперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан. В одном здании будут все фронт-офисы государства, чтобы граждане не ходили туда-сюда», - сказал Багдат Мусин на расширенном заседании коллегии ведомства.

По информации министра, на сегодня ведутся работы по модернизации ЦОН. В этом году планируют обновить 50 ЦОН.

«С целью улучшения работы сотрудников ЦОНов запускается голосовой виртуальный робот, использующий искусственный интеллект», - проинформировал Б. Мусин.


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