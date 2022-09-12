Супер-келинку выбрали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошел областной конкурс «Супер-келін 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В конкурсе приняли участие молодые невестки до 28 лет из Павлодара, района Аккулы, а также Щербактинского, Успенского, Иртышского, Актогайского и Павлодарского районов.

По информации организаторов, конкурс состоял из четырех туров. После традиционной визитной карточки «Менің отбасым – менің бақытым!» и домашнего задания «Шебер келін», невестки продемонстрировали свое умение в приготовлении национальных блюд, знания обычаев, традиций и показали мастерство в завершающем туре «Творческая Я».

Подготовку участниц оценивала конкурсная комиссия с участием представительницы общественного фонда «Нұр ана әлемі» Кайырлы Жаксыбаевой, руководителя отдела «Реализации государственных программ» Гульжанат Имангазы и главы Центра развития молодежных инициатив Наримана Ускенбаева.

По итогам конкурса первое место и звание «Супер келін 2022» получила участница из Иртышского района - Гакку Кайрат, в номинации «Өнерлі келін» призовое место присудили Аяужан Мухаммедали из района Аккулы, в номинации «Шебер келин» победа досталась Ламии Авдол из Щербактинского района.

Победительниц и всех участниц конкурса наградили дипломами и ценными подарками.

Фото: crmi_pvl







