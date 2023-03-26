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Супер-гран-при получил казахстанский военный на конкурсе Art Silk Way в Ташкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2023, 11:36
Супер-гран-при получил казахстанский военный на конкурсе Art Silk Way в Ташкенте Фото: gov.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте завершился международный конкурс многожанрового и хореографического искусства Art Silk Way медийного проекта «Искусство и культурное наследие». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Конкурс призван способствовать культурному развитию народов, укреплению дружеских связей между странами, оказывать всестороннюю поддержку талантливой молодежи. В нем приняли участие коллективы и солисты в области хореографии, вокала и музыкального театра из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

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На первом этапе танцор эстрадно-танцевальной группы филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана рядовой Рахматжан Иолдашев исполнил народный уйгурский танец «Тавак уссули». За это сольное выступление он был награжден дипломом и кубком Супер-гран-при.

В декабре прошлого года в Ташкенте был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области культуры и военно-патриотического воспитания между творческими коллективами вооруженных сил Казахстана и Узбекистана. Это событие увенчалось совместным концертом. Именно тогда организаторы международного проекта заметили талантливого танцора и пригласили его принять участие в ярком, колоритном конкурсе.

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