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    01:00, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Super Bol подарил мне большую надежду — футболист, победивший рак

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане завершился гранд-финал футбольного проекта Super Bol 2.0. В матче встретились любительская команда Super Bol и профессиональная молодежная команда QJ League. Товарищеский матч завершился со счетом 1:6 в пользу QJ League. Автор единственного гола от команды Super Bol Адилет Кожатаев рассказал, как проект вдохновил его на главную победу в жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    20-летний Адилет Кожатаев родился в Талдыкоргане, но вырос в Алматы. Все свое детство он мечтал о профессиональном футболе и шел к своей цели, пока в 17 лет у него не диагностировали рак.

    «Я играю в футбол с детства. Вырос, интересуясь большим футболом, спортсменами мирового уровня, такими как Лионель Месси. В 5-м классе я записался в футбольный клуб «Кайрат». Был период лени, когда я отдыхал от спорта. Но в 9 классе у меня появилась твердая уверенность, что я свяжу свое будущее именно с футболом. К сожалению, в 2020 году, когда мне было 17 лет, мне поставили диагноз и тогда я просто потерял надежду», — поделился спортсмен в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ».

    К счастью, парню удалось одолеть болезнь и два года назад он вернулся в футбол. Сейчас чувствует себя хорошо, продолжая наблюдаться у врача.

    Для Адилета футбол - не просто спорт, это вся его жизнь.

    «Мои друзья прекрасно знают, как я люблю футбол, они и рассказали мне о проекте Super Bol 2.0. И этот проект вдохнул в меня большую надежду. Мы многому научились у нашего тренера Евгения Яровенко, он стал для нас отцом в мире футбола. А каждый игрок команды, собранной со всех городов страны, стал для меня братом», — отметил футболист.

    Во время гранд-финала Адилет забил гол на 88-й минуте в ворота соперников, и счет на табло стал 4:1.

    «Честно говоря, наша команда проигрывала, и мой гол не сыграл важной роли. Но я стремился оправдать надежды тренера», — признался наш собеседник.

    Особенно важной для него стала поддержка лучшего друга и девушки, с которой он встречается. Они подготовили сюрприз и приехали в Астану, чтобы поболеть за него на стадионе.

    В будущем футболист мечтает играть за алматинский клуб «Кайрат».

    Напомним, что встреча команд Super Bol и QJ League завершилась со счетом 6:1 в пользу QJ League.

    «Super Bol — это социально-спортивное реалити-шоу, направленное на поиск талантов среди юношей в возрасте от 16 до 23 лет. Главная цель — помочь ребятам осуществить свою мечту. Лучших игроков подпишут команды КПЛ и первой лиги Казахстана.

    Проект поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.


    Теги:
    Спорт Футбол Астана
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