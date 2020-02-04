Сунгат Есимханов освобожден от должности вице-министра энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года Есимханов Сунгат Куатович освобождается от должности вице-министра энергетики РК, в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Сунгат Есимханов родился 30 ноября 1973 года в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт, в 2007 году — Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан».

В 2001-2007 годы занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по городам Астана, Актау, Караганда.

В 2008-2010 годы возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 годы — президент АО «Казахэнергоэкспертиза».

В 2013-2014 годы работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 годы работал председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

С ноября 2018 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.

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