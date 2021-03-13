Сундет Байгожин покинул пост руководителя костанайской облфилармонии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Буквально полгода назад вступивший в должность руководителя Костанайской областной филармонии им Е.Умирзакова Сундет Байгожин покинул этот пост, написав заявление по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только в сентябре прошлого года, приехав на свою родину, Сундет Байгожин принял приглашение возглавить облфилармонию в Костанае. Сегодня стало известно о том, что этот пост экс-солист «Астана Опера» покинул по собственному желанию, не озвучив причину ухода.

Стоит отметить, что накануне в социальных сетях и местных пабликах стали публиковаться посты и материалы о том, что причиной ухода С.Байгожина мог послужить внутренний конфликт с некоторыми представителями коллектива филармонии.

Эту информацию сегодня вечером в ходе спецбрифинга прокомментировал руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков.

«Сундет Абдрахманович достаточно известный человек в Казахстане и далеко за его пределами. Человек очень талантливый, который имеет большой сценический опыт и авторитет на большой сцене. И эти его профессиональнее качества всегда оценивались публикой очень высоко», -отметил Е.Калмаков.

Это, по словам руководителя управления культуры, стало одной из причин пригласить Байгожина на должность руководителя областной филармонии, которая как раз в то время была вакантна.

«Мы рассчитывали, что он поведет большой коллектив за собой, что мы сумеем реализовать какие-то творческие проекты, сможем вывести филармонию на новый уровень. Спустя шесть месяцев я имею на руках его заявление об уходе с этой должности по собственному желанию, - отметил Е.Калмаков. - Конечно, тут можно много размышлять, что послужило поводом. И размышления могут быть разные. Но здесь надо понимать, что заявление по собственному желанию невозможно заставить написать такого человека с авторитетом и с таким именем. Это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что он, прежде всего, творческая личность, известная. Даже сегодня он принимает участие в съемках в ТВ-проекте в столице. То есть, он постоянно в разъездах. С ослаблением карантина он будет постоянно участвовать в таких проектах. И это, наверное, правильно, что он теперь будет заниматься творчеством».

Заявление Сундета Байгожина руководством управления культуры было принято. Однако это никак не развеяло сомнений в истории с внутренними конфликтами, которые могут быть в коллективе облфилармонии и которые, возможно, отразились на уходе Байгожина.

На этом и заострили внимание журналисты, собравшиеся на брифинге, попросив Ерлана Калмакова подтвердить или опровергнуть информацию о том, что уход Сундета Байгожина с должности руководителя как-то связан с отстранением от работы главного балетмейстера ансамбля «Костанайские зори».

«Это не совсем достоверная информация. У нас на руках обращение артистов филармонии по главному балетмейстеру ансамбля «Костанайские зори». В рамках этого обращения мы запросили информацию в филармонии. Главный балетмейстер был уволен согласно трудовому договору по достижению пенсионного возраста. Теперь же балетные артисты в своем обращении акиму области просят восстановить в должности», - пояснил Ерлан Калмаков.

Он также отметил, что тема с отстранением от должности главного балетмейстера в связи с достижением пенсионного возраста поднималась на художественном совете филармонии.

«То есть, это внутренние вопросы. И на этом совете было рекомендовано предложить главному балетмейстеру другую должность в филармонии и заниматься наставничеством, помогать новому балетмейстеру. Сначала экс-балетмейстер согласился, позже был отказ. Это никакого отношения к уходу Сундета Байгожина не имеет», - заверил глава облуправления культуры.

Между тем, часть сотрудников филармонии сегодня, 12 марта, вышли перед филармонией с плакатами «Верните Сундета Байгожина». Также известно, что на имя акима области Архимеда Мухамбетова написано коллективное обращение.

Это обращение, по словам Е.Калмакова, поступило буквально накануне. И оно будет рассмотрено в рамках действующего законодательства.